مصرع شخصين جراء تحطم طائرة خفيفة في الولايات المتحدة

أفادت خدمة الإطفاء بمدينة بلومفيلد بولاية كولورادو الأمريكية بمصرع شخصين جراء تحطم طائرة خفيفة في أراضي المدينة.

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وجاء في بيان صدر عن الخدمة: "أسفر تحطم طائرة خفيفة اليوم عن مقتل شخصين. لم يصب أي من المارة، ولم تتضرر المنازل". وأضاف البيان أن سبب الحادث لا يزال غامضا.

ونقلت قناة "Denver Channel" المحلية عن المتحدثة باسم خدمة الإطفاء، سارا فاريس، أن هذا هو الحادث الثاني لتحطم طائرة يخلف قتلى خلال الأسبوعين الماضيين.

المصدر: نوفوستي