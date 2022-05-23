 
مباشر

مصرع شخصين جراء تحطم طائرة خفيفة في الولايات المتحدة

أخبار العالم

مصرع شخصين جراء تحطم طائرة خفيفة في الولايات المتحدة
AP
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t2vg

أفادت خدمة الإطفاء بمدينة بلومفيلد بولاية كولورادو الأمريكية بمصرع شخصين جراء تحطم طائرة خفيفة في أراضي المدينة.

إقرأ المزيد
وسائل إعلام: سقوط طائرة خفيفة على جسر في ميامي الأمريكية
وسائل إعلام: سقوط طائرة خفيفة على جسر في ميامي الأمريكية

وجاء في بيان صدر عن الخدمة: "أسفر تحطم طائرة خفيفة اليوم عن مقتل شخصين. لم يصب أي من المارة، ولم تتضرر المنازل". وأضاف البيان أن سبب الحادث لا يزال غامضا.

ونقلت قناة "Denver Channel" المحلية عن المتحدثة باسم خدمة الإطفاء، سارا فاريس، أن هذا هو الحادث الثاني لتحطم طائرة يخلف قتلى خلال الأسبوعين الماضيين.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا