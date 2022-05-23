الاتحاد الإفريقي يطلب مساعدة برلين في مواجهة آثار الحرب في أوكرانيا

طلب الاتحاد الإفريقي، من برلين المساعدة في مواجهة آثار الحرب في أوكرانيا على القارة الإفريقية.

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وطلب الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، السنغالي ماكي سال، من المستشار الألماني أولاف شولتس مساعدة برلين، مشيرا إلى أنه سيزور كييف وموسكو قريبا.

وقال سال إن النزاع "يؤثر علينا لكنه يحدث "في قارة أخرى"، مضيفا: "بالنسبة إلى إفريقيا، نريد السلام".

وأضاف: "نحن نعمل من أجل أن يكون هناك وقف للتصعيد"، داعيا إلى "وقف إطلاق النار والحوار وإلى سلام عادل لأوكرانيا ولروسيا أيضا".

من جهته، أكد المستشار الألماني للرئيس السنغالي أن الغربيين ليسوا غير مبالين تجاه ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وخطر المجاعة، واعدا ببذل كل ما في وسعه للمساعدة.

وشدد على أن "ألمانيا ستواصل دعم البلدان التي تفتقر إلى المواد الغذائية وستواصل "الالتزام بنشاط حتى نتمكن من تصدير الحبوب من أوكرانيا".

والسنغال هي إحدى 58 دولة امتنعت عن التصويت في 7 أبريل في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: أ ف ب