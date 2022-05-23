الرئيس الإيراني عن زيارته إلى سلطنة عمان: هذه الرحلة مهمة في إطار تطوير سياسة حسن الجوار

قبيل مغادرته إلى سلطنة عمان، أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، أن "هذه الرحلة مهمة في إطار تطوير سياسة حسن الجوار".

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وقال إبراهيم رئيسي: "زيارتي لسلطنة عمان تتم بدعوة من سلطان عمان، هيثم بن طارق"، مضيفا: "تجمعنا علاقات سياسية وتجارية جيدة مع سلطنة عمان".

وأكمل رئيسي: "سوف نعمل على تعزيز العلاقات التجارية في مجال السياحة والصحة والطاقة..هذه الرحلة مهمة في إطار تطوير سياسة حسن الجوار، وسوف نتابع تعزيز العلاقات الثنائية والإقليمية".

وتابع الرئيس الإيراني: "وجود دول أجنبية في المنطقة لا يخلق الأمن أبدا"، مشددا على أن "التعاون والحوار بين دول المنطقة من شأنه أن يجلب الأمن".

المصدر: RT