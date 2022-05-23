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الرئيس الإيراني عن زيارته إلى سلطنة عمان: هذه الرحلة مهمة في إطار تطوير سياسة حسن الجوار

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الرئيس الإيراني عن زيارته إلى سلطنة عمان: هذه الرحلة مهمة في إطار تطوير سياسة حسن الجوار
AP Vahid Salemi
لرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي
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قبيل مغادرته إلى سلطنة عمان، أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، أن "هذه الرحلة مهمة في إطار تطوير سياسة حسن الجوار".

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وقال إبراهيم رئيسي: "زيارتي لسلطنة عمان تتم بدعوة من سلطان عمان، هيثم بن طارق"، مضيفا: "تجمعنا علاقات سياسية وتجارية جيدة مع سلطنة عمان".

وأكمل رئيسي: "سوف نعمل على تعزيز العلاقات التجارية في مجال السياحة والصحة والطاقة..هذه الرحلة مهمة في إطار تطوير سياسة حسن الجوار، وسوف نتابع تعزيز العلاقات الثنائية والإقليمية".

وتابع الرئيس الإيراني: "وجود دول أجنبية في المنطقة لا يخلق الأمن أبدا"، مشددا على أن "التعاون والحوار بين دول المنطقة من شأنه أن يجلب الأمن".

المصدر: RT

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