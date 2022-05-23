رصد حالة يشتبه بإصابتها بجدري القردة في الأرجنتين

أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية، أنها رصدت حالة يشتبه بإصابتها بمرض جدري القردة في بوينس آيرس، وسط قلق عالمي من تزايد الحالات في أوروبا ودول أخرى.

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وأوضحت الوزارة في بيان، إن الحالة المشتبه بها كانت من سكان مقاطعة بوينس آيرس ولديها أعراض متوافقة مع مرض جدري القردة، مشيرة إلى أنه سافر مؤخرا إلى إسبانيا.

وأكدت أن المريض في حالة جيدة ومعزول بانتظار انتهاء التحاليل.

وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، إن هناك 92 حالة مؤكدة و28 حالة يشتبه بإصابتها بجدرى القردة، معظمها في أوروبا ولكن أيضا في كندا والولايات المتحدة وأستراليا.

المصدر: times alive