تقرير: أكثر من 330 ألف تركي هاجروا خلال عام

كشف حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض، أن "مئات آلاف الأتراك، أغلبهم من الشباب، هاجروا إلى خارج البلاد في عام 2019".

إقرأ المزيد

وبمناسبة يوم الشباب والرياضة، نشر حزب "الشعب الجمهوري" تقريرا قال فيه إن "330 ألفا و289 شخصا هاجروا إلى الخارج في عام 2019، غالبيتهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عاما"، إذ أن هذا التقرير جاء تحت عنوان "هجرة الأدمغة الكبيرة التي يسببها حزب العدالة والتنمية"، كما أعدته منصة العلوم للبحث والتطوير في حزب "الشعب الجمهوري".

وأوضح التقرير أن "52.6% من المهاجرين من الخريجين، منهم 94.7% من خريجي المدارس الثانوية الألمانية، و32.6% من خريجي مدرسة غالطة سراي الثانوية، واختار أغلبهم الهجرة إلى ألمانيا أو الولايات المتحدة أو كندا أو فرنسا، لاستكمال تعليمهم العالي".

وكشف التقرير الذي يتضمن "أبحاث الشباب"، أن "76% من الشباب في الفئة العمرية 18-29 عاما، يريدون العيش في الخارج من أجل مستقبل أفضل"، فيما سئل المشاركون: "إذا كنت تحكم هذا البلد، فما هي المشكلة التي ستحلها أولاً؟" لبجيب 46.7% من الشباب على هذا السؤال بـ"البطالة"، و8،8% "تكلفة المعيشة"، ومسائل أخرى.

وذكر التقرير أن "50 ألف طالب وطالبة من تركيا يذهبون للدراسة في الخارج كل عام"، موضحا أن "عدد الأطباء الذين ذهبوا إلى الخارج كان 59 فقط في عام 2012، فيما وصل هذا العدد إلى 1042 في عام 2019، وفي عام 2020، وبالرغم من جائحة كورونا، فإن عدد الأطباء الذين هاجروا وصل إلى 931".

المصدر: "زمان"