إعلامي أمريكي: اقتربنا خطوة من وضع "الاستبداد"

صرح تاكر كارلسون الصحفي ومقدم البرامج في قناة تلفزيون "فوكس نيوز" بأن الولايات المتحدة اتخذت خطوة أخرى نحو وضع "الاستبداد".

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بهذه الطريقة ظهر رد فعل هذا الصحفي على مبادرة الحزب الديمقراطي بشأن تمكين وكالات إنفاذ القانون من ملاحقة "الإرهابيين الداخليين".

وقال الإعلامي في تعليقه: "مع ذلك نحن بخطوة نقترب من الاستبداد، على الرغم من أننا ربما نعيش في ظله بالفعل، بفضل وثيقة واحدة أطلق عليها مجلس النواب اسم قانون الإرهاب المحلي".

وأشار كارلسون في ذات الوقت إلى أن جوهر مفهوم "الإرهاب الداخلي"، لم يتم الكشف عنه في مشروع القانون، مضيفا قوله "بعبارة أخرى، يوجه مشروع القانون هذا، مكتب التحقيقات الفدرالي، أكبر وكالة لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة، نحو تعقب غير المتعاطفين مع جو بايدن".

ولفت الإعلامي الأمريكي إلى أن الوثيقة "تمنح الأشخاص الذين يحملون أسلحة الحق في القيام باعتقالات"، في حين أن هناك خطرا من إساءة استخدام القانون.

ووصف كارلسون في وقت سابق نقص الغذاء في الولايات المتحدة بأنه نذير بسقوط وشيك للإمبراطورية الأمريكية.

المصدر: نوفوستي