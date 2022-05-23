لحظة بلحظة.. اليوم الـ89 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

يواصل الجيش الروسي في إطار عمليته الخاصة في أوكرانيا، تدمير مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتصعيد الضغط على قوات حكومة كييف في دونباس بهدف تحرير المنطقة كاملة.

ميدانيا

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