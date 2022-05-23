لحظة بلحظة.. اليوم الـ89 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
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يواصل الجيش الروسي في إطار عمليته الخاصة في أوكرانيا، تدمير مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتصعيد الضغط على قوات حكومة كييف في دونباس بهدف تحرير المنطقة كاملة.
ميدانيا
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