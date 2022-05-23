المفوضية الأوروبية تغرم بولندا 100 مليون يورو لسوء تعاملها مع القضاة

أعلنت مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي ديدييه رايندرز أن المفوضية الأوروبية استقطعت 100 مليون يورو من مخصصات الميزانية لبولندا بسبب رفض وارسو الامتثال لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي.

وقال رايندرز: "حُكم على بولندا بدفع غرامة قدرها مليون يورو يوميا لأنها لا تمتثل للقرار حول الدائرة التأديبية للقضاة. وقد زاد هذا المبلغ بالفعل إلى 160 مليون يورو، وتم استقطاع أكثر من 100 مليون يورو".

وأمرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ في وقت سابق بولندا بدفع مليون يورو يوميا للمفوضية الأوروبية كغرامة لعدم امتثالها لقرار محكمة سابق بإنهاء أنشطة الغرفة التأديبية للقضاة.

والغرفة التأديبية مكلفة بالإشراف على القضاة وتتمتع بصلاحية رفع الحصانة عنهم، ليواجهوا ملاحقات جزائية، أو تخفيض رواتبهم.

المصدر: نوفوستي