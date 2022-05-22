عقب اجتماع ثلاثي في بروكسل.. أرمينيا وأذربيجان تبدآن العمل لترسيم الحدود

اتفق رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، على بدء عمل لجنة ترسيم الحدود بين يريفان وباكو.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه "نتيجة للمناقشات، تم التوصل إلى اتفاق بشأن عملية أخرى تهدف إلى فتح الاتصالات الإقليمية، وبدء عمل لجنة ترسيم وأمن الحدود الأرمنية - الأذربيجانية".

وعقد الاجتماع الثلاثي السابق في بروكسل في 6 أبريل الماضي، حيث اتفق باشينيان وعلييف على تشكيل لجنة لترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

واستؤنفت الأعمال العدائية في إقليم قره باغ نهاية سبتمبر 2020، الأمر الذي أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

وعقب وساطة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، توصل الطرفان إلى هدنة، اتفقت بموجبها أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق النار بالكامل وتبادل الأسرى وجثث الموتى.

وسلمت يريفان إلى باكو منطقتي كيلبجار ولاشين، بالإضافة إلى جزء من منطقة أغدام، التي كانت منذ عام 1994 تحت سيطرة جمهورية قره باغ غير المعترف بها دوليا، بالإضافة إلى نشر قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة.

المصدر: RT + "نوفوستي"