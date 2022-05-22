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روسيا تحتل المرتبة الثانية في أوروبا من حيث الغاز الرخيص للسكان

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روسيا تحتل المرتبة الثانية في أوروبا من حيث الغاز الرخيص للسكان
Sputnik
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احتلت روسيا المركز الثاني في ترتيب الدول من حيث رخص الغاز للسكان، وكازاخستان في المرتبة الأولى، وبيلاروس في المرتبة الثالثة.

وكشف تصنيف أعده خبراء أن أرخص غاز يشتريه سكان كازاخستان، وتأتي روسيا في المرتبة الثانية، وتحتل بيلاروس المرتبة الثالثة.

ودخلت تركيا وهنغاريا في المراكز الخمسة الأولى من حيث الغاز الرخيص.

ويدرس التصنيف مدى توافر الغاز للمستهلك النهائي ليس فقط بتكلفته، ولكن أيضا بمستوى دخل المواطنين.

وشهدت سوق الغاز الأوروبية ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار في عام 2021، مما أدى في بعض البلدان إلى حدوث أزمة طاقة حادة.

المصدر: نوفوستي

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