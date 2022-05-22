المستشار الألماني يبدأ جولة إفريقية من السنغال

بدأ المستشار الألماني أولاف شولتس جولة إفريقية تستغرق ثلاثة أيام، في زيارة يتوقع أن تشهد إجراء محادثات مع قادة أفارقة حول التداعيات الجيوسياسية للأزمة الأوكرانية.

ويعتزم شولتس التوقف في السنغال وجنوب إفريقيا في إطار أول زيارة له للقارة منذ أصبح مستشارا قبل نحو ستة أشهر.

ووجهت ألمانيا الدعوة للدولتين لحضور فعاليات قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى (G7) المقررة في يونيو المقبل.

وقال المسؤولون الألمان إن شولتس سيتوقف في النيجر التي تقاتل الجماعات الإرهابية منذ أمد شأنها في ذلك شأن جيرانها.

وكان شولتس قال في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الحكومة الألمانية تدعم خطة لنقل المئات من جنودها للنيجر من مالي المجاورة.

ويأتي التطور وسط أزمة سياسية متفاقمة في مالي دفعت المستعمرة الفرنسية السابقة لإعلان سحب قواتها.

المصدر: "أسوشيتدبرس"