الحكومة الإسرائيلية: ملتزمون بالمحافظة على الوضع القائم في الأقصى

أكدت الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد أن تل أبيب "ملتزمة" بالوضع القائم في حرم المسجد الأقصى، حيث تجددت الصدامات مؤخرا بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وأكدت الحكومة في بيان: "لا يوجد أي تغيير في الوضع القائم في الأقصى ولا نخطط للقيام به".

وأضافت أن قرار محكمة الصلح يتناول مسألة سلوك القاصرين التي طرحت عليها فقط، وليس من شأنه أن يشكل قرارا أوسع بشأن حرية العبادة في الأقصى".

وذكرت أنه وبالنسبة للملف الجنائي المعين الذي تمت مناقشته، قد تم إبلاغ الحكومة بأن الدولة ستقدم استئنافا في هذا الشأن إلى المحكمة المركزية.

المصدر: RT