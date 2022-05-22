باشينيان يجتمع برئيس المجلس الأوروبي ويطلعه على الوضع حول قره باغ

بحث رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في اجتماع مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الوضع الحالي حول قره باغ.

ووفق ما نقلته وكالة "نوفوستي" عن بيان صدر عن الحكومة الأرمنية: "تطرق الطرفان إلى الاجتماع الثلاثي بين باشينيان وميشيل و(الرئيس الأذربيجاني إلهام) علييف المقرر عقده اليوم، وأشارا إلى أهمية استمرار الحوار".

وأطلع باشينيان المسؤول الأوروبي على الوضع الحالي في قره باغ والمشاكل الإنسانية القائمة.

وفي وقت سابق، تم الإعلان عن نية رئيس وزراء أرمينيا القيام بزيارة عمل لبروكسل في 22 مايو الجاري.

المصدر: نوفوستي