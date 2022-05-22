مسؤول: احتياطيات سلوفاكيا من النفط تكفيها لـ105 أيام ومن الغاز ثلاثين يوما

كشف المدير التنفيذي لجمعية النفط والغاز السلوفاكية، ريتشارد كواسنيفسكي، أن بلاده لديها احتياطيات نفطية تكفيها لمدة 105 أيام، وغاز طبيعي يكفي لمدة شهر واحد فقط.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء TASR يوم الأحد عن كواسنيفسكي، فإن مخازن الغاز السلوفاكية تحت الأرض، والتي تبلغ سعتها الإجمالية 3.5 مليار متر مكعب، حاليا ممتلئة بنسبة 25%، مشيرا إلى أن مرافق تخزين الغاز مملوكة لشركات تجارية، مما يحد من قدرة الدولة على التأثير على عملها.

وتتلقى سلوفاكيا ما لا يقل عن 85% من الغاز الذي تستهلكه من روسيا. وفي المستقبل، قد يكون البديل المحتمل هو إمدادات الغاز من الولايات المتحدة أو دول الخليج العربي أو النرويج. وقد وصلت الجمهورية بالفعل ناقلتا غاز مسال مؤخرا.

ومع ذلك، بناء على تكلفة هذا النوع من موارد الطاقة وتكاليف توصيله إلى سلوفاكيا، فإن هذا الخيار أغلى بكثير من الغاز الروسي.

المصدر: تاس