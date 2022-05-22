وزير الصحة التركي: لم نسجل أية إصابة بفيروس جدري القردة

أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه أن بلاده لم تسجل حتى الآن أية إصابة بفيروس جدري القردة.

ودعا الوزير في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" يوم الأحد الشعب التركي إلى الاطمئنان وعدم القلق من الفيروس.

وأشار إلى أن الفيروس مصدره الحيوانات ولا يصيب البشر إلا نادرا، ولا يمكن أن يتحول إلى وباء.

وتابع: "لم نسجل في بلادنا أية إصابة بهذا الفيروس الذي ظهر في إفريقيا".

Aramızdan ayrılan üç arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralıların tedavisi 5 hastanemizde devam ediyor. Çabamız bir an önce iyileşmeleri için. Büyük geçmiş olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 22, 2022

ومؤخرا، سجلت عدة دول غربية إصابات بـ"جدري القردة"، منها 23 حالة في إسبانيا و20 في البرتغال، كما تم تسجيل إصابات في كل من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا، إلى جانب إسرائيل والنمسا وألمانيا.

وجدري القردة فيروس نادر شبيه بالجدري البشري، تم رصده أول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في السبعينيات.

وتشمل أعراض المرض الحمى والصداع والطفح الجلدي الذي يبدأ على الوجه وينتشر إلى باقي أجزاء الجسم.

المصدر: الأناضول