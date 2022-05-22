كندا.. عاصفة تضرب مقاطعة أونتاريو وتخلف ستة قتلى وعشرات الآلاف بدون كهرباء

خلفت العاصفة الرعدية الشديدة التي ضربت مقاطعة أونتاريو الكندية ستة قتلى وعشرات الآلاف بدون كهرباء.

وتم تأكيد أحدث حالة وفاة بعد ظهر يوم الأحد، حيث قالت شرطة مقاطعة أونتاريو (OPP) إن امرأة تبلغ من العمر 77 عاما في بورت هوب لقيت مصرعها على عين المكان إثر سقوط شجرة.

وأشارت الشرطة إلى أن الحالات الخمس المتبقية تم تأكيد وفاتها بعد ظهر ومساء يوم السبت.

وضربت العاصفة بعد وقت قصير من إصدار وزارة البيئة الكندية تحذيرا بالطقس وبعثت بتنبيه طارئ إلى هواتف سكان أونتاريو المقاطعة الكندية الأكثر اكتظاظا بالسكان.

وأفادت وزارة البيئة بأن سرعة الرياح بلغت 132 كيلومترا في الساعة وقت الذروة في بعض الأجزاء.

وتلقت طواقم الطوارئ سيلا من المكالمات بعد أن اقتلعت العاصفة العديد من الأشجار مما أدى إلى تعطل حركة المرور وإلحاق أضرار بالمنازل.

وذكرت شركة الكهرباء في أونتاريو أن أكثر من 350.000 زبون أصبحوا بدون كهرباء بسبب العواصف الشديدة، وأضافت أنه تم نشر موارد إضافية لاستعادة الكهرباء بعد الأضرار الجسيمة التي تسببت بها العاصفة.

وتضم أونتاريو ما يقرب من 40 في المئة من سكان كندا البالغ عددهم 38.2 مليون نسمة.

ونشر سكان صورا على مواقع التواصل الاجتماعي لآثار الدمار الذي خلفته العاصفة الخطيرة التي استمرت أكثر من ساعتين.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام كندية