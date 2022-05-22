طهران تكشف عن دولة واحدة حرام عليها الاستثمار في إيران

أكد وزير السياحة والتراث الثقافي الإيراني، عزت الله ضرغامي، أن كافة البلدان في الاستثمار بالقطاع السياحي مرحب بها في إيران بـ"استثناء الكيان الإسرائيلي".

وأوضح ضرغامي، في مؤتمر صحفي بالمتحف الوطني الإيراني في طهران، اليوم الأحد، أن لا قيود "على توظيف الاستثمارات الاجنبية في القطاع السياحي ولا على أي بلد باستثناء الكيان الصهيوني".

وأشار الى أنه قد توجد بعض القوانين والمعوقات في موضوع الاستثمار في القطاع السياحي، حيث يتم العمل على إزالتها.

المصدر : وكالة أنباء فارس