اكتشاف أول حالة إصابة بجدري القردة في النمسا

أكدت هيئة الصحة في فيينا اليوم الأحد أنها وثقت أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة في النمسا.

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وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية (ORF) إن المصاب يعاني من أعراض بما في ذلك الحمى الخفيفة والبثور على الوجه.

وأضافت هيئة الصحة على "تويتر" "تأكدت حالة يشتبه في إصابتها بفيروس الجدري"، مشيرة إلى أن الرجل المريض أثبتت إصابته بالفيروس وأنه بالنظر إلى الأعراض التي ظهرت عليه فمن الآمن افتراض أنه مصاب بجدرى القردة.

من جهته، أكد متحدث باسم كبير مسؤولي الصحة في فيينا أن المدينة سجلت أول حالة يشتبه بإصابتها بجدري القردة في النمسا، وهي لرجل يبلغ من العمر 35 عاما نقل إلى المستشفى خلال الليل.

وجدري القردة مرض نادر وعادة ما تكون أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد اللمفاوية وطفح جلدي على اليدين.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت الثلاثاء إنها تريد بالتعاون مع بريطانيا دراسة الإصابات بجدري القردة التي تكتشف في هذا البلد منذ بداية مايو.

المصدر: وكالات