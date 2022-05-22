بسبب نقصه في الأسواق.. أمريكا تستقبل أولى شحنات حليب الأطفال من أوروبا

قالت وسائل إعلام إن السلطات الأمريكية تستعين بطائرات البنتاغون لشحن حليب الأطفال من الخارج وسط نقص حاد في البلاد بسبب تعطل سلاسل التوريد ونقص المواد في السوق.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين في إفادة صحفية اليوم الأحد، إنه وفق قانون الإنتاج الدفاعي لزيادة الإنتاج وإنشاء "عملية Fly Formula" تمكنت وزارة الزراعة ووزارة الصحة والخدمات البشرية (بواسطة طائرات البنتاغون) من جلب حليب الأطفال الذي يفي بمعايير الصحة والسلامة الأمريكية في أسرع وقت ممكن".

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وأضافت جان بيير: "عادة ما تستغرق عملية نقل هذه المنتجات من أوروبا إلى الولايات المتحدة أسبوعين. وبفضل هذه العملية، قلصنا هذه الفترة إلى حوالي ثلاثة أيام".

وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى هبوط الطائرة التي تحمل الشحنة في إنديانابوليس (إنديانا).

وأطلقت إدارة الرئيس جو بايدن على هذه الجهود اسم "Operation Fly Formula"، حيث تكافح من أجل معالجة النقص على الصعيد الوطني.

المصدر: تاس