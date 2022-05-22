إعلامي أمريكي ساخر: إذا حافظنا على هذا المنحى التصاعدي فسيصبح جميع الأمريكيين مثليين عام 2040

انتقد المعلق السياسي والإعلامي الأمريكي الساخر بيل ماهر مسألة التحول الجنسي بالمجتمع الأمريكي وتزايد نسبته عاما بعد عام فضلا عن اتساع مفهومه عند مجتمع الأطفال لمجرد أنه "شيء عصري".

وقال الإعلامي عبر برنامجه "Real Time": "إذا كان هناك شيء يتغير في مجتمعنا علينا مناقشته، نسبة المثليين في مجتمعنا تتضاعف مع كل جيل.. في الأربعينيات كانوا أقل من 1٪ ثم تضاعفوا إلى 4٪ مع الستينات ثم 10٪ مع التسعينات واليوم 28٪ ولذلك اذا اتبعنا هذا التصاعد سنكون جميعا مثليين في عام 2040".

وانتقد الإعلامي مفهوم "التحول الجنسي" عند الأطفال ومدى خطورة الأخذ به فقط لأنه "عصري وشائع".

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