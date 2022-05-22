شركة: نحو 40٪ من الأسر البريطانية قد تشكو "العوز" في الوقود

قال مايكل لويس مدير الفرع البريطاني لشركة E.ON UK الألمانية، إن نسبة العائلات البريطانية التي تواجه ظاهرة ما يسمى بفقر الوقود (fuel poverty) قد تتضاعف مع حلول أكتوبر.

وأضاف لويس في توقعاته، أن هذا المؤشر قد يزداد من 20٪ إلى 40٪ مع حلول الشهر المذكور.

وتابع مدير فرع أكبر شركة ألمانية للطاقة: "نحن نرى أن المزيد والمزيد من الناس يواجهون فقر الوقود. وهذا يعني أنهم ينفقون أكثر من 10٪ من دخلهم المتاح على الطاقة. ووفقا للنموذج المتبع من جانبنا ارتفع عددهم إلى 20٪ ، وبحلول أكتوبر، قد يصل هذا الرقم إلى 40٪ إذا لم تتدخل الحكومة بطريقة أو بأخرى".

إقرأ المزيد

في 1 أبريل 2022 ، مع ارتفاع أسعار الغاز العالمية، تم رفع سقف أسعار الكهرباء في بريطانيا، وبعد ذلك ارتفع متوسط ​​فاتورة الأسرة البريطانية للكهرباء والغاز بنسبة 54٪ من 1277 جنيها إسترلينيا إلى 1 971 جنيها إسترلينيا سنويا (1600 دولار و 2460 دولارا أمريكيا) على التوالي).

في أكتوبر، قد يبلغ هذا الرقم بالفعل 2750 - 3000 جنيه إسترليني (3430 - 3750 دولارا). وارتفعت أسعار البنزين والديزل إلى مستويات قياسية.

المصدر: تاس