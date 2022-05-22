صحيفة تركية: الآلاف يحتجون في إسطنبول على إدانة مسؤولة في المعارضة

احتج الآلاف بمدينة إسطنبول التركية أمس السبت، على إدانة المسؤولة في المعارضة، جانان كافتانجي أوغلو، بتهمتي "الدعاية الإرهابية" و"إهانة رئيس الدولة"، وفق صحيفة "زمان".

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وأشارت "زمان" إلى أن "الآلاف احتجوا في إسطنبول، إثر إدانة جانان كافتانجي أوغلو، أمينة شعبة حزب "الشعب الجمهوري" المعارض بالمدينة، دعما لما تتعرض له من ضغوط سياسية".

وأعلنت شعبة حزب "الشعب الجمهوري" في إسطنبول، أن عدد المشاركين في المظاهرة الاحتجاجية ضد قرار سجن جانان كافتانجي أوغلو يوم أمس السبت "بلغ 600 ألف شخص"، وفق "زمان".

وبحسب "زمان"، تتهم المعارضة التركية، الرئيس رجب طيب أردوغان، بـ"إثارة موجة علمانية وأخرى إسلامية، لتوظيف الطاقة المتولدة منهما في رص صفوف أنصاره قبيل انتخابات 2023".

المصدر: "زمان"