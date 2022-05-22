حزب تركي يكشف عن مرشحه "الأنسب" إلى الانتخابات الرئاسية القادمة

كشف نائب رئيس حزب "الشعب الجمهوري" المعارض في تركيا، إنجين ألتاي، أن رئيس الحزب، كمال كيليتشدار أوغلو، سيترشح للانتخابات الرئاسية المقرر لها 2023.

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وخلال مؤتمر جماهيري لـ"حزب الشعب الجمهوري" بعنوان "صوت الأمة"، عقد ردا على قرار السجن الصادر ضد رئيسة الحزب في إسطنبول، جنان كافتانجي أوغلو، قال إنجين ألتاي: "هناك اقتناع بأن كيليتشدار أوغلو هو المرشح الأنسب لحزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية القادمة"، مضيفا: "لقد تراكمت لدى رئيسنا المعرفة لسنوات عديدة، وسوف يعمل على حل مشاكل تركيا..لا يوجد شيء يمكن لحزب الشعب الجمهوري وكيليتشدار أوغلو قوله أو فعله..سيعبرون عن أنهم سيوفون بالتزاماتهم ووعودهم وسيطلبون بلا شك تفويضا".

وأوضح نائب رئيس حزب "الشعب الجمهوري" أنهم "ليسوا خائفين، ولا ينبغي لأحد أن يخاف"، لافتا إلى أن "الحكومة التركية سترى الإثارة عندما يتم الإعلان عن اسم مرشح الطاولة السداسية التي تضم 6 أحزاب معارضة في تركيا".

كما شدد على أن "هذه الطاولة السداسية ستترك بصماتها على مصير تركيا"، حيث أنه "من المنتظر أن تعلن الأحزاب المعارضة الستة في تركيا عن مرشح مشترك لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في يونيو 2023 القادم".

المصدر: "زمان"