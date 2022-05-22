صحيفة: وفدا السويد وفنلندا ينتظران إشارة خضراء لزيارة تركيا

قالت صحيفة Milliyet، اليوم الأحد، إن زيارة وفدي السويد وفنلندا إلى تركيا معلقة وتنتظر هاتان الدولتان الرد من جانب السلطات التركية.

في وقت سابق، كتبت صحيفة Financial Times أن تركيا أوقفت بدء عملية النظر في طلب انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة لا تستطيع أن تقول "نعم" لعضوية فنلندا والسويد في الناتو، لأنها لا تصدق تأكيداتهما بشأن العلاقات مع ممثلي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

ووفقا له، إذا وافقت تركيا، فإن الناتو "لن يكون منظمة أمنية، بل سيصبح مكانا سيكون فيه العديد من ممثلي الإرهابيين".

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ومن المعروف، أنه لا يمكن قبول الدول في الحلف دون موافقة جماعية من كل أعضائه.

في وقت سابق، أعلنت السويد أن وزير خارجيتها سيزور برفقة نظيره الفنلندي، العاصمة التركية.

لكن الرئيس رجب طيب أردوغان قال: "لا تتعبوا!". وبعد ذلك تم كبح العملية، وعرضت الدولتان إرسال وفد على مستوى نواب الوزراء.

بعد محادثات الرئيس أردوغان مع رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون والرئيس الفنلندي سولي نينيستو، تم الإعلان أن رد تركيا على الاقتراح قد يكون على جدول الأعمال.

المصدر: نوفوستي