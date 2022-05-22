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الإعلان عن ثاني إصابة في الشرق الأوسط بجدري القردة

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الإعلان عن ثاني إصابة في الشرق الأوسط بجدري القردة
Legion-Media
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأحد عن احتمال رصد إصابة ثانية لجدري القردة في البلاد على متن سفينة شحن عائدة من أوروبا.

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اكتشاف أول حالة إصابة بجدري القرود في إسرائيل
اكتشاف أول حالة إصابة بجدري القرود في إسرائيل

يأتي ذلك بعد اكتشاف أول حالة إصابة بالمرض في إسرائيل والشرق الأوسط أمس السبت.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الشخص المشتبه في إصابته عاد مؤخرا من رحلة إلى أوروبا الغربية ويخضع حاليا لفحص جدري القردة، مبينة أنه يتلقى العلاج في مركز برزيلاي الطبي في عسقلان وحالته طفيفة.

ولم يكشف عن هوية المريض لكن تم تأكيد أنه رجل يبلغ من العمر 27 عاما وكان يعمل على سفينة شحن راسية في أسدود. وهو معزول تماما ولم يكن على اتصال بمرضى آخرين في المستشفى، حسب تقارير.

وأوصى طاقم إسرائيلي مكلف بالتعامل مع الأوبئة، بالتزود بالأدوية الخاصة بمعالجة مرض جدري القردة، في محاولة لتبديد المخاوف من خطورة المرض.

من جانبها قالت السلطة الفلسطينية صباح اليوم الأحد إنه لم يتم اكتشاف أي إصابة بمرض جدري القردة في مناطق الضفة الغربية.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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