رئيسة وزراء السويد: ندعم إدراج "العمال الكردستاني" على قائمة الإرهاب

قالت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، إن بلادها تدعم بشكل صريح مكافحة الإرهاب وإدراج تنظيم "بي كا كا" على قائمة الإرهاب.

جاء ذلك في تصريحات للتلفزيون الحكومي (SVT)، عقب اتصال هاتفي أجرته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت.

وأوضحت أندرسون أنها أكدت لأردوغان استجابة السويد بكل ترحيب لجهود التعاون في مكافحة الإرهاب الدولي، مضيفة أنها أبلغت الرئيس التركي دعمها الصريح لإدراج تنظيم "بي كا كا" في قائمة الإرهاب.

وكتبت أندرسون عبر "تويتر" في اليوم نفسه، أن السويد تنتظر بفارغ الصبر تعزيز العلاقات مع تركيا بما في ذلك قضايا السلام والأمن ومكافحة الإرهاب.

Appreciate today’s talk with Turkish President @RTErdogan on Sweden’s NATO application. We look forward to strengthening our bilateral relations, including on peace, security, and the fight against terrorism. — SwedishPM (@SwedishPM) May 21, 2022

وفي وقت سابق كتبت وزيرة الخارجية السويدية آنا ليند عبر "تويتر": "نظرا لانتشار معلومات مضللة حول السويد وPKK على نطاق واسع، نود أن نذكّر بأن حكومة (رئيس الوزراء السويدي آنذاك) أولوف بالمي كانت الأولى بعد تركيا في تصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية عام 1984... وهذا الموقف لم يتغير".

Due to the vastly spread #disinformation about 🇸🇪 and PKK, we would like to recall that the 🇸🇪 Government of Olof Palme was first after 🇹🇷 to list PKK as a terrorist organization, already in 1984. EU followed suit 2002, when Anna Lindh was 🇸🇪 FM. This position remains unchanged. — Ann Linde (@AnnLinde) May 20, 2022

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وكان أردوغان طالب أندرسون خلال محادثة أمس بضرورة إنهاء بلادها للدعم السياسي والمالي لـ"التنظيمات الإرهابية" ووقف تسليحها.

وفي وقت سابق أعرب أردوغان عن معارضة أنقرة لانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، مشيرا إلى أن "تركيا لن تقبل انضمام دول تدعم الإرهاب" إلى الحلف.

المصدر: "الأناضول" + RT