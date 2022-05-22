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لحظة بلحظة.. اليوم الـ88 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

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لحظة بلحظة.. اليوم الـ88 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
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تواصل القوات الروسية تنفيذ مهام عمليتها الخاصة في أوكرانيا، والتي تشمل تدمير مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير كامل أراضي دونباس.

ميدانيا

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