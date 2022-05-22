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قتلى وعشرات الجرحى جراء حادث حافلة طلاب جامعيين في تركيا

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قتلى وعشرات الجرحى جراء حادث حافلة طلاب جامعيين في تركيا
AP Burhan Ozbilici
صورة تعبيرية
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أفادت شبكة "TRT" بمصرع شخصين وإصابة 42 آخرين، جراء حادث حافلة كانت تقل طلابا جامعيين في محافظة الأناضول بوسط تركيا.

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ولم تذكر الشبكة أسباب الحادث والحالة الصحية للمصابين، في حين أن بعض وسائل الإعلام أشارت إلى أنه بحسب البيانات الأولية، فإن سائق حافلة كان ينقل الطلاب من مدينة قونية، فقد السيطرة على الحافلة وخرج عن الطريق، بينما تحقق الشرطة في الحادث.

المصدر: TRT + نوفوستي

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