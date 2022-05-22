قتلى وعشرات الجرحى جراء حادث حافلة طلاب جامعيين في تركيا

أفادت شبكة "TRT" بمصرع شخصين وإصابة 42 آخرين، جراء حادث حافلة كانت تقل طلابا جامعيين في محافظة الأناضول بوسط تركيا.

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ولم تذكر الشبكة أسباب الحادث والحالة الصحية للمصابين، في حين أن بعض وسائل الإعلام أشارت إلى أنه بحسب البيانات الأولية، فإن سائق حافلة كان ينقل الطلاب من مدينة قونية، فقد السيطرة على الحافلة وخرج عن الطريق، بينما تحقق الشرطة في الحادث.

#BREAKING: Bus carrying university students in Türkiye’s central Anatolian province crashes, kills two and wounds 42 pic.twitter.com/YiPi7YmP8q — TRT World Now (@TRTWorldNow) May 22, 2022

المصدر: TRT + نوفوستي