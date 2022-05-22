بهدف ترسيم الحدود.. باشينيان يلتقي علييف ورئيس المجلس الأوروبي في بروكسل

يلتقي رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان خلال زيارة عمل إلى بروكسل يوم الأحد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

ونقلت الحكومة الأرمنية في بيان أنه من المقرر عقد اجتماع ثلاثي في ​​بروكسل بين باشينيان ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وسيعقد باشينيان اجتماعا ثنائيا مع ميشيل أيضا.

وعقد الاجتماع الثلاثي السابق في بروكسل في 6 أبريل. حيث اتفق باشينيان وعلييف على تشكيل لجنة لترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

المصدر: إنترفاكس