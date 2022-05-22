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زوجة مواطن سويدي مهدد بالإعدام في إيران تناشد الاتحاد الأوروبي التدخل

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زوجة مواطن سويدي مهدد بالإعدام في إيران تناشد الاتحاد الأوروبي التدخل
Globallookpress Christoph Hardt/Geisler-Fotopres
إيران-أرشيف
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ناشدت زوجة الأكاديمي الإيراني-السويدي أحمد رضا جلالي الصادر بحقه حكم الإعدام في إيران، السبت، الاتحاد الأوروبي ضمان الإفراج عن زوجها.

وقالت فيدا مهرانيا في مقابلة أجرتها معها قناة "زد دي إف" الألمانية: "آمل في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من العمل بشكل حاسم من أجل إعادة أحمد رضا إلى الوطن".

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وأضافت أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي "ألا يسمح بقتل رجل بريء بهذه الطريقة غير الإنسانية".

واعتقل جلالي، الذي كان مقيما في ستوكهولم ويعمل في معهد كارولينسكا الطبي، خلال زيارة لإيران في أبريل 2016.

وحُكم عليه بالإعدام في عام 2017 بعد إدانته بنقل معلومات عن عالمين نوويين إيرانيين إلى وكالة الاستخبارات الإسرائيلية أدت إلى اغتيالهما.

وبحسب زوجته فإن حكم الإعدام لم ينفذ بعد ووزير العدل الإيراني يدرس إرجاءه.

ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الثلاثاء طهران إلى تعليق تنفيذ حكم الإعدام، مطالبة بإلغاء العقوبة بحق جلالي.

المصدر: ا ف ب

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