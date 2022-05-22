من منعه؟.. بلينكن أراد أن يغني لبوتين: لن نعود إلى بعض مرة أخرى

لمَحَ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى أن السلطات الأمريكية الحالية لا تخطط لتحسين العلاقات مع القيادة الروسية بعد الآن.

قال بلينكن في حديثه يوم السبت إلى خريجي جامعة جورج تاون مازحا: "نعم، غنت تايلور سويفت في حفل تخرج في جامعة نيويورك. لكن فريقي لم يسمح لي بإحضار غيتاري إلى هنا لإهداء أغنية تايلور سويفت "لن نعود معا أبدا مرة أخرى" للرئيس بوتين".

وأردف: "قالوا إن ذلك سيكون غير دبلوماسي ومحرجا للجميع".

المصدر: تاس