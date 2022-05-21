زاخاروفا تعلق على تصريح ماكفول حول أكاذيب واشنطن على أوكرانيا بشأن "الناتو"

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح السفير الأمريكي السابق لدى موسكو، مايكل ماكفول، حول أكاذيب واشنطن حول عضوية أوكرانيا في حلف "الناتو".

وقالت زاخاروفا: "كما تقول الحكاية الشعبية "على خطى فرقة بريمن".. وهنا سقط البنطال الأنيق عن الحمار ورأى الجميع ذيله العادي"، في تشبيهها لما حصل للسفير الأمريكي السابق لدى موسكو أثناء حديثه عن الوعود الغربية لكييف وخداعهم.

المصدر: RT