قاضية لبنانية: يا شعبي أنت محكوم إعدام انتفض ضد الظلم والسرقة

نشرت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، تغريدة على "تويتر" وجهت فيها رسالة للبنانيين.

وقالت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون "اليوم أمنتوا أدوية السرطان وبكرا كيف؟ إذا ما استرجعتوا الأموال المنهوبة".

وأضافت: "وإذا 5 مليار دولار أموال غير مشروعة يقرر أحد القضاة وخلافا لصلاحياته فض الأختام عن شركة مكتف المرتكبة حتى تهرب أموالها.. شو منعمل بكرا بمرضى السرطان".

واختتمت التغريدة غادة عون بالقول: "يا شعبي أنت محكوم إعدام انتفض ضد الظلم والسرقة".

اليوم امنتوا أدوية السرطان.وبوكرا كيف ؟؟؟اذا ما استرجعتوا الاموال المنهوبة .واذا ٥ مليار $اموال غير مشروعة يقرر احد القضاة وخلافا لصلاحياته فض الاختام عن شركة مكتف المرتكبة حتى تهرب اموالها.شو منعمل بوكرا بمرضى السرطان .يا شعبي انت محكوم إعدام انتفض ضد الظلم والسرقة pic.twitter.com/7A2S31ESXN — Ghada Aoun (@ghadaaoun4) May 21, 2022

المصدر: وكالة الأنباء اللبنانية