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قاضية لبنانية: يا شعبي أنت محكوم إعدام انتفض ضد الظلم والسرقة

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قاضية لبنانية: يا شعبي أنت محكوم إعدام انتفض ضد الظلم والسرقة
Gettyimages.ru
لبنان
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نشرت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، تغريدة على "تويتر" وجهت فيها رسالة للبنانيين.

وقالت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون "اليوم أمنتوا أدوية السرطان وبكرا كيف؟ إذا ما استرجعتوا الأموال المنهوبة".

وأضافت: "وإذا 5 مليار دولار أموال غير مشروعة يقرر أحد القضاة وخلافا لصلاحياته فض الأختام عن شركة مكتف المرتكبة حتى تهرب أموالها.. شو منعمل بكرا بمرضى السرطان".

واختتمت التغريدة غادة عون بالقول: "يا شعبي أنت محكوم إعدام انتفض ضد الظلم والسرقة".

المصدر: وكالة الأنباء اللبنانية

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