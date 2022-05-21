الولايات المتحدة.. تحسن الطقس يساعد على مكافحة حرائق بنيو مكسيكو

ذكرت السلطات الأمريكية، أن تحسن الأحوال الجوية السبت ساعد رجال الإطفاء في مكافحة العديد من حرائق الغابات الكبيرة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية.

وقال محلل سلوك الحرائق دينيس بيرنز، إن "الجبهة الباردة التي شهدتها المنطقة يوم أمس الجمعة، أدت إلى انخفاض درجات الحرارة، وارتفاع مستويات الرطوبة، وانتشار غطاء من السحب فوق أضخم حريق مشتعل في شمال نيو مكسيكو".

وأضاف: "وفر لنا غطاء السحب في الواقع ظروفا ملائمة للتعامل بشكل جيد مع هذا الحريق، وربما سيستمر لعدة أيام مقبلة".

ونشرت السلطات أكثر من 2700 رجل إطفاء وجندي لمكافحة الحريق المستمر منذ 6 أسابيع، والذين تمكنوا حتى السبت من احتواء حوالي 40% منه.

ووفقا لمركز الإطفاء الوطني، يأتي الحريق ضمن 5 أخرى كبيرة نشطة في الولاية وبين 16 حريقا على مستوى البلاد، والذي يغطي مساحة 1250 كيلومترا مربعا، لدرجة أنه تم تقسيمه إلى ثلاث مناطق تتم إدارتها بشكل منفصل من قبل 3 من أكبر 17 فريقا من الفرق المتخصصة في الولاية.

وتسببت الرياح القوية في اتساع رقعة الحريق لتشمل عشرات الآلاف من الأفدنة في يوم واحد، لكن قائد قوة الإطفاء كارل شوب، قال الجمعة، إن "اعتدال الأحوال الجوية سيمنحنا 5 أيام جيدة هنا وسيمكننا من تحقيق تقدم أكبر".

المصدر: "أ ب"