نيجيريا.. جرحى في اضطرابات عقب اتهام امرأة بـ"التجديف"

أعلنت الشرطة النيجيرية، عن سقوط عدد من الجرحى في بلدة شمال البلاد، عقب إضرام حشد غاضب النار في منازل ومتاجر على خلفية اتهامات جديدة بـ"التجديف" في المنطقة ذات الغالبية المسلمة.

وقال المتحدث باسم الشرطة أحمد محمد وكيلي في بيان، إن "الاضطرابات اندلعت في وقت مبكر من مساء الجمعة في بلدة وارجي بولاية باوتشي عندما أحرق شبان غاضبون 6 منازل و7 متاجر، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص".

وأوضحت الشرطة، أن "الهجوم جاء في أعقاب اتهام امرأة (40 عاما) بالتجديف، بسبب منشورات لها على شبكات التواصل الاجتماعي".

وأفاد سكان بالمنطقة أن "الحشد الذي كان يبحث عنها هاجم حيها بعدما تبين أن جيرانها أخفوها"، فيما أكدت الشرطة أنها "نشرت قوات في مكان الحادث وعاد الهدوء".

ويعتبر التجديف موضوعا شديد الحساسية في أكثر دول إفريقيا سكانا، والتي تنقسم بالتساوي تقريبا بين الجنوب ذي الغالبية المسيحية والشمال الذي تسكنه غالبية مسلمة.

وتصاعد التوتر الطائفي منذ قتل طالبة مسيحية الأسبوع الماضي، اتهمها زملاؤها بـ"التجديف" في ولاية سوكوتو، إذ أثارت القضية غضبا في أنحاء البلاد، وصدرت دعوات عديدة لتقديم الجناة إلى العدالة، فيما أعلنت الشرطة القبض على اثنين من المشتبه بهم في هذه القضية.

المصدر: "أ ف ب"