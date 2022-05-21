قرغيزستان.. شاحنة تصطدم بمركز جمركي وتخلف 7 قتلى

أكدت السلطات في قرغيزستان، أن شاحنة اصطدمت بمركز جمركي في منطقة باتكين المتاخمة لطاجيكستان، الأمر الذي أدى إلى مقتل 7 أشخاص.

وقالت وزارة الصحة في قرغيزستان: "في منطقة باتكين وبالقرب من نقطة جمارك الشيشمي، وقع حادث مروري أسفر عن إصابة 14 شخصا، توفي 5 منهم على الفور، فيما توفي اثنان آخران في طريقهما إلى المستشفى".

وبحسب الأطباء، تم إرسال ضحيتين لتلقي العلاج في العيادات الخارجية بعد الإسعافات الأولية، كما نقل خمسة ضحايا بينهم طفلان مصابان بجروح مختلفة إلى المستشفى في قسم الجراحة في إيداركين، ويتم تقييم حالة الضحايا على أنها "معتدلة".

وفقا للمعلومات الأولية من وزارة حالات الطوارئ في قرغيزستان، فإن "سائق شاحنة (كاماز) فقد السيطرة واصطدم بالمبنى والسيارات المتوقفة عند الحاجز".

وأشارت إلى أن 18 من رجال الإنقاذ من دائرة منطقة كدامزهاى بوزارة حالات الطوارئ يعملون في موقع الحادث.

المصدر: "إنترفاكس"