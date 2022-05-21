أردوغان يبحث هاتفيا مع رئيس فنلندا مسألة الانضمام للناتو والمطالب التركية

أفادت وسائل إعلام تركية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث مع نظيره الفنلندي سولي نينيستو مسألة انضمام فنلندا إلى الناتو والمطالب التركية.

وقالت وسائل الإعلام، إن الرئيس أردوغان أعلن عدم قبوله دعم الجانب الفنلندي "للمنظمات الإرهابية" التي تشكل تهديدا لتركيا.

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق، أعلن رئيس فنلندا عن استعداده لإجراء حوار مع تركيا بشأن عضوية بلاده في الناتو.

إلى ذلك أجرى أردوغان في وقت سابق من اليوم السبت اتصالا هاتفيا مع رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون مؤكدا، ضرورة إنهاء بلادها للدعم السياسي والمالي لـ"التنظيمات الإرهابية" ووقف تسليحها.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا أعربت منذ فترة طويلة عن استيائها من اتصالات السويد مع الأفراد وما يسمى بالمنظمات الخاضعة لسيطرة "منظمة PKK / YPG / PYD الإرهابية"، ولفت إلى أن وجود "منظمة غولن" المصنفة إرهابية في تركيا، وأنشطتها في السويد مستمرة أيضا.

وأكد أردوغان تطلع أنقرة لاتخاذ السويد خطوات ملموسة تراعي المخاوف التركية بشأن "بي كا كا" وامتداداته في سوريا والعراق.

كما شدد أردوغان لرئيسة وزراء السويد أيضا ضرورة رفع بلادها القيود التي فرضتها على تركيا في الصناعات الدفاعية إثر إطلاقها عملية "نبع السلام" بسوريا.

المصدر: الأناضول، ntv