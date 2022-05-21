مسؤول سعودي يعتذر عن انفجار مصفاة شركة "إس-أويل" في كوريا الجنوبية

اعتذرت شركة "إس-أويل"، عن الانفجارالذي وقع في وحدة مصفاة الشركة في جنوب غرب كوريا الجنوبية، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 9 آخرين، متعهدة ببذل جهود شاملة للتعامل مع تداعياته.

إقرأ المزيد

وجاء ذلك على لسان الرئيس التنفيذي للشركة، حسين القحطاني، بعد ساعات من وقوع الانفجار في خط معالجة الألكلة في أولسان، حيث قال في مؤتمر صحفي: "أود أن أعبر عن أعمق التعازي واعتذاري للمتوفى الذي فقد حياته في حادث مصفاة "إس-أويل" في أونسان ولأسرته".

وأضاف القحطاني: "أعتذر أيضا للعمال المصابين والسكان المحليين القريبين من المصفاة الذين تسببنا إزعاجهم"، مؤكدا أن "الشركة تشعر بالمسؤولية الكبيرة عن الحادث، وستتعاون بشكل كامل مع السلطات المعنية في معالجة القضية وإيجاد السبب الجذري".

تجدر الإشارة إلى أن الحادث وقع فى حوالى الساعةالـ8:50 من مساء يوم الخميس (بالتوقيت المحلي)، خلال عملية بدء التشغيل بعد أعمال الصيانة، فيما يعتقد أن أحد الضواغط أثناء بدء التشغيل تسبب في نشوب الحريق، وفقا لرجال الإطفاء والشركة.

هذا وأكدت شركة "إس-أويل" أن المصنع "سيغلق حتى يتم تحديد السبب، وسيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية"، لافتة إلى أنه "في غضون ذلك، ستستكشف طرقا للتأكد من أن الحادث لا يؤدي إلى أي اضطرابات في الإمداد المحلي لمنتجات الوقود، من خلال الاستفادة الكاملة من المخزون وشبكاته المحلية والخارجية".

المصدر: "يونهاب"