الخارجية الروسية تؤكد ضرورة تعزيز قوام السفارات في إفريقيا

قال أوليغ أوزيروف السفير المتجول بالخارجية الروسية، إن روسيا ترى وجود ضرورة لتعزيز تكوين السفارات الأفريقية، خاصة على خلفية قمة "روسيا-إفريقيا" المقبلة

وأضاف السفير على هامش "منتدى روسيا والعالم الإسلامي: قمة قازان 2022": "نشعر بضرورة تعزيز الموظفين والمكتب المركزي في الاتجاه الإفريقي، وتعزيز قوام سفاراتنا هناك. نأمل أن يحدث ذلك فعلا، لأن لدينا إمكانات كبيرة لتطوير علاقاتنا".

ونوه السفير بأن العمل يجري، للتحضير لقمة "روسيا-إفريقيا" الثانية.، لكن لم يتم بعد تحديد موعد ومكان الفعالية.

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في وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو، بعد طرد دبلوماسيين روس من دول غربية، ستزيد من تكوين البعثات الدبلوماسية في إفريقيا وآسيا ورابطة الدول المستقلة، وتعيد ترتيب المكتب المركزي للوزارة.

المصدر: نوفوستي