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رئيس الوزراء الإسرائيلي: "مستقبل الدولة في خطر"

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رئيس الوزراء الإسرائيلي:
AP POOL AFP
رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت.
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علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على قرار غيداء ريناوي زعبي، عضو الكنيست، بالانشقاق عن الائتلاف، وسحب ترشيحها لأي تعيين مستقبلي.

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ودعا نفتالي بينيت إلى تجنب الانتخابات وإبقاء حكومته، معتبرا أن "التخلي عن تحالفه الآن سيكون خطأ".

وعلى حسابه في فيسبوك، قال بينيت: "من الصحيح أن الأمر صعب..لكن مستقبل الدولة في خطر..يجب علينا أن نحارب ونهزم الإرهاب الفلسطيني، ويجب أن نحارب من أجل الحفاظ على وحدة أمتنا داخليا..ليس لدينا بلد آخر..لذلك يجب علينا جميعا أن نقف بقوة".

وكانت غيداء ريناوي زعبي، عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "ميرتس"، قد أعلنت انشقاقها عن الائتلاف وسحب ترشيحها لأي تعيين مستقبلي، ما يعني أن الحكومة الإسرائيلية باتت تعتمد على أقلية 59 نائبا.

المصدر: "جيروزاليم بوست"

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