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تورنادو نادر يعوث في ولاية أمريكية مخلفا كارثة (فيديو)

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تورنادو نادر يعوث في ولاية أمريكية مخلفا كارثة (فيديو)
AP
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ضرب تورنادو (إعصار دوامي) نادر شمال ولاية ميشيغان الأمريكية، أمس الجمعة، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، وإصابة أكثر من 40 آخرين، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة.

وأصبحت مدينة غايلورد التي تقع شمال غرب ديتروت من أكثر المدن تضررا، حيث تمزقت أسطح المباني وسقطت الأشجار وقطعت خطوط الكهرباء.

وقال مايك كليبادلو، أحد سكان المدينة لوكالة "أسوشيتد برس": "أنا محظوط لأنني على قيد الحياة. لقد اختفى الجزء الخلفي من المبنى. طار 6 أمتار في الهواء. السقف كله مفقود. إنه أمر سيء".

وأكدت شرطة ولاية ميشيغان مقتل شخص، وقالت عبر "تويتر" إن أكثر من 40 آخرين أصيبوا ويعالجون في مستشفيات المنطقة.

ووصف المتحدث باسم إدارة الموارد الطبيعية بولاية ميشيغان، جيم غورنو، الوضع بعد أن اجتاح الإعصار منطقة سكنية مكتظة بالسكان، بأنه "كارثي"، وأضاف: "لسنا معتادين على هذا. ليس لدينا صفارات إنذار (للتحذير من الأعاصير)، بخلاف أجزاء أخرى من البلاد".

وأوضح جيم كيسور، عالم الأرصاد الجوية في خدمة الطقس الوطنية، أن الرياح الشديدة غير شائعة في هذا الجزء من ميشيغان لأن البحيرات العظمى تمتص الطاقة من العواصف، خاصة في أوائل الربيع عندما تكون البحيرات شديدة البرودة.

المصدر: وكالات

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