تورنادو نادر يعوث في ولاية أمريكية مخلفا كارثة (فيديو)

ضرب تورنادو (إعصار دوامي) نادر شمال ولاية ميشيغان الأمريكية، أمس الجمعة، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، وإصابة أكثر من 40 آخرين، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة.

وأصبحت مدينة غايلورد التي تقع شمال غرب ديتروت من أكثر المدن تضررا، حيث تمزقت أسطح المباني وسقطت الأشجار وقطعت خطوط الكهرباء.

Some fairly extensive damage in downtown Gaylord, Michigan from today's rare #tornado impact. Sadly we've also heard reports of a high number of casualties and at least one fatality. Very sad day for the community 😢#GaylordMichigan#miwx@JordanHallWXpic.twitter.com/rV4q7ZY8YV — Jason H (AU) 🇦🇺 (@OreboundImages) May 21, 2022

#BREAKING - Drone Video after tornado - Prayers for all involved. At least 1 dead and at least 40 injured after massive tornado descends on Gaylord, Michigan area. Damage is described as "catastrophic." #gaylord#gaylordmichigan#tornado#weather#wxpic.twitter.com/L1ZXNDyvnV — Paul Mueller (@RealPaulMueller) May 21, 2022

وقال مايك كليبادلو، أحد سكان المدينة لوكالة "أسوشيتد برس": "أنا محظوط لأنني على قيد الحياة. لقد اختفى الجزء الخلفي من المبنى. طار 6 أمتار في الهواء. السقف كله مفقود. إنه أمر سيء".

Close call as the Gaylord, Michigan tornado moved right by Matt Maclachlan. #tornado#MIwxpic.twitter.com/IhyisX8YJU — Kaitlin Wright (@wxkaitlin) May 20, 2022

وأكدت شرطة ولاية ميشيغان مقتل شخص، وقالت عبر "تويتر" إن أكثر من 40 آخرين أصيبوا ويعالجون في مستشفيات المنطقة.

ووصف المتحدث باسم إدارة الموارد الطبيعية بولاية ميشيغان، جيم غورنو، الوضع بعد أن اجتاح الإعصار منطقة سكنية مكتظة بالسكان، بأنه "كارثي"، وأضاف: "لسنا معتادين على هذا. ليس لدينا صفارات إنذار (للتحذير من الأعاصير)، بخلاف أجزاء أخرى من البلاد".

وأوضح جيم كيسور، عالم الأرصاد الجوية في خدمة الطقس الوطنية، أن الرياح الشديدة غير شائعة في هذا الجزء من ميشيغان لأن البحيرات العظمى تمتص الطاقة من العواصف، خاصة في أوائل الربيع عندما تكون البحيرات شديدة البرودة.

المصدر: وكالات