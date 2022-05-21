مصدر: كلينتون شخصيا أقرت خطة تنظيم تسريبات عن علاقات مزعومة لترامب مع روسيا

قال روبي موك المدير السابق للحملة الانتخابية لهيلاري كلينتون، إن المشرفين على هذه الحملة نظموا في 2016 تسريبات عن علاقات مزعومة لدونالد ترامب مع مصرف "ألفا بنك" الروسي.

وذكر موك، في مداولات خلال محاكمة في مقاطعة كولومبيا الكبرى، أن السيدة كلينتون أقرت شخصيا خطة تنظيم هذه التسريبات، عندما كانت مرشحة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عن الحزب الديمقراطي.

وأضاف موك أنه حضر اجتماعا مع أعضاء آخرين في حملة كلينتون الانتخابية، حيث علموا بوجود نشاط إلكتروني غريب يشير إلى وجود صلة بين شركة Trump Organization وبنك ألفا الروسي. وخلال ذلك الاجتماع قرروا تسريب هذه المعلومات إلى وسائل الإعلام.

إقرأ المزيد

وتابع موك: "ناقشنا الموضوع مع هيلاري. <...> ووافقت على هذا القرار". وزعم بأنه كان يأمل أن يقوم الصحفيون بالتحقق من هذه المعلومات وينشرون ما يعتبرونه حقيقة.

خلال المحاكمة يوم الخميس الماضي، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، إنه لم يعثر على أي دليل على وجود أي قناة اتصال بين منظمة ترامب وبنك ألفا.

المصدر: تاس