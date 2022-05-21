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ماكرون يعبر عن "صدمة" الفرنسيين بعد الجريمة العنصرية في بافالو الأمريكية

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ماكرون يعبر عن
Legion-Media
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجتمع مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس خلال زيارتها إلى باريس في نوفمبر 2021
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أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس عن "صدمة" الشعب الفرنسي و"تأثره" بعد الجريمة العنصرية التي راح ضحيتها 10 أشخاص بمدينة بافالو.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون "ذكّر بالتزامه مواصلة مكافحة الكراهية والتطرف العنيف، بما في ذلك على الإنترنت"، مشيرة في هذا الإطار إلى "نداء كرايستشيرش" وهو حركة دولية ضد التطرف على الإنترنت، وإلى قانون في الاتحاد الأوروبي يفرض على المنصات الرئيسية مكافحة المحتوى غير القانوني في شكل أفضل.

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وكان رجل أبيض مسلح ببندقية هجومية قتل عشرة أشخاص سود في سوبرماركت في بافالو في "جريمة عنصرية مدفوعة بالحقد" بحسب السلطات.

قبل ارتكاب الجريمة نشر الجاني وثيقة عرف فيها عن نفسه بأنه "فاشي" و"عنصري" و"معاد للسامية" ويؤمن بنظرية "الاستبدال العظيم".

أُطلق "نداء كرايستشيرش" بعد مذبحة خلفت 51 قتيلا داخل مسجدين في هذه المدينة الواقعة جنوبي نيوزيلندا، نشر منفذها صورا مباشرة لها على الإنترنت وجرى تداولها على نطاق واسع.

المصدر: أ ف ب

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