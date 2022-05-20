موجة صقيع تضرب البرازيل

شهدت مناطق جنوبي البرازيل حالة من الصقيع والجليد صباح الجمعة، تركزت معظمها في ولاية سانتا كاتارينا وأجزاء من ريو غراندي دو سول، حسبما أفادت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء.

وقالت وكالة "بلومبيرغ" إن جنوب ولاية بارانا التي تنتج معظم محصول القمح في البلاد، شهد أجواءا أقل حدة من الجليد، الذي طال كذلك أجزاءا من لاية سول دي ميناس، ولكن آثاره كانت خفيفة.

وبلغت درجات الحرارة الأكثر انخفاضا ما بين 2 و6 درجات مئوية.

وقال ماركو أنطونيو دوس سانتوس، مالك وعالم الأرصاد الجوية الزراعية في "رورال كليما" إن الكتلة الهوائية القطبية التي تسببت في حالة الانخفاض الحاد في درجات الحرارة هذا الأسبوع تسببت في تساقط الجليد "على نطاق محدود، حتى الآن، فوق مناطق بارانا وماتو جروسو دو سول وساو باولو وميناس جيرايس وجوياس، بل وحتى منطقة ماتو غروسو".

وأضاف أن محاصيل البن وقصب السكر والذرة والخضروات والقطن كانت الأكثر تضررا.

وتابع قائلا: "نعتقد أن الضرر وقع بشكل أكبر على المستوى المحلي وأنه ليس شديدا بما يكفي للحد من الإنتاج على المستوى القومي".

المصدر: د ب أ