اتفاق تعاون دفاعي بين جورجيا والولايات المتحدة

وقعت جورجيا والولايات المتحدة يوم الجمعة اتفاقية للتعاون الدفاعي لمدة 10 سنوات.

ووقعت على الاتفاقية النائبة الأولى لوزير الدفاع الجورجي ليلا تشيكوفاني ونائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لورا كوبر.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الجورجية: "اليوم، تم وضع اتفاق إطاري، سيسهم لمدة 10 سنوات أو حتى أكثر، في تحسين القدرة الدفاعية لقوات الدفاع الجورجية وسيضمن تنفيذ سياسة الردع".

وأشارت تشيكوفاني في البيان إلى أن الوثيقة هي استمرار لـ "مبادرة تعزيز إجراءات الدفاع والردع لجورجيا"، التي تم توقيعها في أكتوبر عام 2021، بين وزيري الدفاع الجورجي والأمريكي في تبليسي.

وأكد البيان أن جورجيا والولايات المتحدة تتعاونان منذ عام 1992، في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة، ومنذ أواخر عام 1990 في مجال الدفاع والأمن.

وفي يناير عام 2009، تم وضع ميثاق شراكة استراتيجية بين البلدين في واشنطن، ينص على تطوير التعاون في مجال الأمن والدفاع والتجارة والاقتصاد والثقافة.

المصدر: سبوتنيك