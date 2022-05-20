شبكة "إن بي سي": طرد عملاء من الخدمة السرية الأمريكية من كوريا الجنوبية قبيل وصول بايدن بسبب شجار

قالت وكالة الخدمة السرية الأمريكية يوم الجمعة إن اثنين من موظفي الخدمة أعيدا إلى الولايات المتحدة من كوريا الجنوبية وتم وضعهما في إجازة إدارية بعد تورطهما في حادث خارج العمل.

وصرح أنتوني غوليلمي المتحدث باسم الوكالة: بأن "الخدمة السرية على علم بحادث خارج الخدمة يتعلق بموظفين قد يشكل انتهاكات محتملة للسياسة"، مضيفا أنهما سيعودان على الفور إلى وظائفهم ويوضعان في إجازة إدارية".

وذكرت شرطة كوريا الجنوبية لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أن أحد أفراد وحدة الأمن التابعة للرئيس جو بايدن "شارك في أعمال عنف" ضد مواطن كوري بالقرب من فندق غراند حياة سيول، حيث من المقرر أن يقيم بايدن خلال رحلته الرئاسية الأولى إلى آسيا.

ولم تؤكد الخدمة السرية هذه التفاصيل بعد.

وصرح تشوي إيول تشان مدير قسم المباحث في مركز شرطة يونجسان، الجمعة عبر الهاتف: "لقد بدأنا تحقيقا يشمل عضوا في الفريق الأمني ​​للرئيس بايدن ورجل كوري جنوبي".

وأوضحت شرطة كوريا الجنوبية أن الحادث وقع في حوالي الساعة 4:20 صباحا بالتوقيت المحلي يوم الخميس.

وأكدت السلطات المحلية أنها أجرت تحقيقا مع الطرفين وستقوم بمتابعة القضية بناء على قانون كوريا الجنوبية ووفقا له.

المصدر: "شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية