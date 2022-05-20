الشرطة التركية تقتحم جامعة عريقة وتعتقل جميع المشاركين باحتفالية لمجتمع "الميم"

اعتقلت الشرطة التركية عشرات شاركوا في "موكب فخر" لأعضاء من مجتمع "الميم" (المثليين) بعدما اقتحمت واحدة من أفضل الجامعات الحكومية في البلاد واحتجزت جميع المشاركين.

ودخلت شرطة مكافحة الشغب جامعة "بوغازجي" وحاصرت عشرات الطلاب الذين كانوا يلوحون بأعلام قوس قزح ويدعون إلى التسامح، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأضافت الوكالة أن الشرطة اقتادت الطلاب إلى حافلات، وأيديهم مكبلة خلف ظهورهم، بينما حاولت مجموعة منهم مقاومة الاعتقال.

وحظرت الحكومة المحافظة برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان مسيرات الفخر لأعضاء مجتمع "الميم" منذ 2015، لمخاوف أمنية و "حساسيات عامة".

وتصاعدت التوترات في الجامعة بعد شهر من الاحتجاج على ظهور ملصق يصور الكعبة مع أعلام مجتمع "الميم" في معرض بالحرم الجامعي.

وفي حينه، وصف وزير الداخلية التركي الطلاب المعنيين بأنهم "منحرفون من مجتمع الميم"، واعتقل اثنان منهم بتهمة التحريض على الكراهية وإهانة القيم الدينية.

يذكر أن طلاب وموظفي الجامعة احتجوا على تعيين الرئاسة لعمداء بالجامعة في يناير 2021، وطالبوا بأن يشغل هذا المنصب أكاديميون ينتخبهم أعضاء هيئة التدريس.

المصدر: "أسوشيتد برس"