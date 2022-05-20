سويسرا.. حريق كبير بمبنى الشرطة الدولية الجديد يوقف حركة الإقلاع والهبوط بمطار جنيف (صور + فيديو)
اندلع حريق بالقرب من مطار جنيف يوم الجمعة، ما تسبب في اضطراب حركة الإقلاع والهبوط من محور الطيران السويسري.
ولم تتمكن أي طائرة من الإقلاع أو الهبوط منذ الساعة 5.35 مساء (15.35 بتوقيت غرينتش) بسبب الدخان الكثيف، حسبما أفاد المتحدث باسم المطار لوكالة الأنباء الألمانية.
ووثق مقطع فيديو ألسنة اللهب وانفجارات كبيرة أثناء اشتعال النيران.
وذكر موقع "tgd" السويسري أن الانفجار وقع في المبنى المستقبلي للشرطة الدولية (PI) والمركز الفيدرالي لطالبي اللجوء في Grand-Saconnex.
وأشار الموقع السويسري أن الحريق وقع في نهاية مدرج بمطار جنيف.
وأكدت أن دخانا أسودا كثيفا تصاعد وكان مرئيا من عدة مواقع في البلدة.
وأشار إلى أن خمسة انفجارات وقعت نتيجة انفجار اسطوانات الغاز، موضحة أن الحطام تطاير أثناء الانفجارات.
Important incendie en cours à côté de l'aéroport de #Genève, le trafic aérien perturbéhttps://t.co/QefOs8sjjfpic.twitter.com/9TFj1eVMJe— France 3 Alpes (@f3Alpes) May 20, 2022
Incident en cours à l’aéroport de Genève @RTSinfopic.twitter.com/0HQFx2gNRB— Mendosa 🇦🇱 (@valdriiiin) May 20, 2022
Incendie en cours dans le secteur de l'aéroport, chemin du bois brûlé au Grand-Saconnex. #Geneve— Marie Prieur (@marie_prieur) May 20, 2022
Le SIS est sur place et demande d'éviter le secteur et de ne pas surcharger les lignes d'urgence.
(Photos SIS) pic.twitter.com/JTt7TIRw6L
انفجار و آتشسوزی در نزدیکی فرودگاه ژنو— فارس بینالملل (@FarsNewsInt) May 20, 2022
🔹منابع خبری از وقوع انفجار و آتشسوزی در نزدیکی فرودگاه ژنو خبر دادهاند. pic.twitter.com/zFbiAKGvYN
Je vais tout casser il y a un incendie juste à côté de l’aéroport de Genève pic.twitter.com/Y59RUQlOzb— Doude (@Doudeeeeee) May 20, 2022
Apres la sous-préfecture de Saint Julien en Genevois, l’Aéroport de Geneve 😵💫 video -> @20minutesOnline@TurkishAirlines#incendie#genevepic.twitter.com/CpyiK7Xbs9— Meva (@meva740) May 20, 2022
المصدر: وكالات + وسائل إعلام سويسرية