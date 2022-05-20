وكالة: للمرة السابعة.. تركيا ترفض الموافقة على تفتيش سفينة مشبوهة

أعلنت العملية البحرية الأوروبية (إيريني) أن تركيا رفضت طلبا لها بالموافقة على تفتيش سفينة "كوسوفاك" المتجهة إلى ميناء مصراتة الليبي.

وقالت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء، في نشرتها العربية، إن تلك هي "المرة السابعة التي ترفض فيها تركيا الموافقة على صعود وتفتيش السفن المشبوهة".

ونقلت الوكالة عن "إيريني" أن تركيا رفضت أمس الموافقة على الصعود والتفتيش على متن سفينة الحاويات "كوسوفاك" المتجهة من اسطنبول إلى ميناء مصراتة في ليبيا، بناء على طلب "عملية الاتحاد الأوروبي الجوية والبحرية" (إيريني).

إقرأ المزيد

وأعربت العملية عن "أسفها لرفض تركيا طلب موافقتها على تفتيش "كوسوفاك" وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2292 بشأن حظر الأسلحة في ليبيا"، وكررت دعوة المجلس إلى جميع أعضاء الأمم المتحدة للتعاون مع عمليات التفتيش.

وأشارت إلى أنه ووفقا لموقع تتبع المسار "فيسيل فايندر"، فقد أوقفت سفينة الحاويات جهاز الإرسال والاستقبال في حدود الحادية عشرة من مساء أمس أثناء الإبحار في المياه اليونانية، وأضافت أن "مسارها المحدد هو مصراتة غربي ليبيا، موطن الميليشيات التي تعتبر الأقوى في ليبيا، ومن المفترض أن تصل صباح الغد في حوالي السادسة صباحا".

يذكر أن "كوسوفاك" (Imo 9211157) هي سفينة حاويات تم بناؤها عام 1999 في حوض بناء السفن في غدانسك ، بولندا، وتبحر حاليا تحت العلم التركي، واعتمدت سابقا عدة أسماء بينها "كوسوفا"، وتزيد حمولتها عن 14 ألف طن.

المصدر: وكالة "نوفا" الإيطالية