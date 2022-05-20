"موظفون أشباح".. البرلمان المغربي يوقف عددا من موظفيه عن العمل

ذكرت مصادر إعلامية مغربية أن إدارة مجلس النواب اتخذت قرارا بإيقاف عدد من الموظفين عن العمل من بينهم مصطفى بنعلي الأمين العام لحزب "جبهة القوى الديمقراطية".

وأوضحت المصادر أن القرار جاء بناء على تغيب الموظفين عن العمل بدون مبررا لفترات طويلة ولا يؤدون مهامهم حيث تحولوا إلى "موظفين أشباح" من بينهم بنعلي.

وأضافت أن القرار اتخذ الثلاثاء الماضي داخل مكتب المجلس برئاسة راشيد الطالبي العلمي، حيث تم التأكد من "سجلات" حضور الموظفين لمقرات عملهم.

وأكدت السجلات تغيب الموظفين المعنيين عن مكاتبهم لفترة طويلة جدا.

المصدر: موقع Rue 20" المغربي